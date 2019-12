POL-LWL: Erneut überladenen Kleintransporter aus dem Verkehr gezogen

Stolpe/ Parchim (ots) - Beamte des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Stolpe

haben am Donnerstag auf der BAB 24 einen völlig überladenen Kleintransporter aus

dem Verkehr gezogen. Der bis unter das Dach mit Erfrischungsgetränken beladene

Transporter war um das Doppelte schwerer als erlaubt. Demnach lag das zulässige

Gesamtgewicht für das Fahrzeug bei maximal 3.500 Kilogramm. Tatsächlich brachte

der Transporter ein Gesamtgewicht von 7.100 Kilogramm auf die Waage. Wie sich

herausstellte, war der Kleintransporter auf dem Weg von Tschechien nach Hamburg,

als die Polizei ihn bei Parchim kontrollierte. Im Ergebnis wurde dem 20-jährigen

Fahrer die Weiterfahrt untersagt. Zudem muss er nun mit einem Bußgeld in Höhe

von 235 Euro und einem Punkt rechnen.



Erst am Mittwoch hatten Beamte der Autobahnpolizei ein PKW- Gespann, dessen

Zugfahrzeug die Anhängelast um knapp das Doppelte überschritt, aus dem Verkehr

gezogen (wir informierten).



