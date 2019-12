POL-HST: Pkw kommt zwischen Richtenberg und Velgast von der Straße ab

Richtenberg (ots) - Am 19.12.2019 gegen 14:00 Uhr ereignete sich auf der

Landesstraße 212 zwischen den Ortschaften Richtenberg und Velgast ein

Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.



Ein 30-jähriger Stralsunder befuhr mit seinem PKW Honda die oben genannte

Strecke in Fahrtrichtung Velgast und kam etwa 200 Meter vor der Ortschaft

Wolfshagen aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab,

durchfuhr einen Straßengraben und kam auf dem angrenzenden Feld zum Stehen.

Sowohl der Fahrzeugführer als auch seine 37-jährige Beifahrerin aus der Gemeinde

Millienhagen-Oebelitz und ein 8 Monate altes Kleinkind, das im Fond des

Fahrzeuges saß, wurden durch Rettungskräfte ins Krankenhaus nach Stralsund

gebracht. Nach derzeitigem Kenntnisstand erlitten Fahrer und Beifahrerin leichte

Verletzungen, während das Kind nur zur Beobachtung mit ins Krankenhaus genommen

wurde.



Der PKW war derart beschädigt, dass er durch ein Abschleppunternehmen geborgen

werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Mathias Müller

Telefon: 03831/245-205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/4474551

OTS: Polizeiinspektion Stralsund



Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell