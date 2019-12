POL-HRO: Vermisste Rentnerin aus Schwerin

Schwerin (ots) -



Die Polizei Schwerin bittet um Mithilfe bei der Vermisstensuche nach

einer Rentnerin. Dabei handelt es sich um die Lilli Franz (78 Jahre

alt). Sie verließ am Donnerstag, dem 19.12.2019 gegen 15:30 Uhr, die

Tagespflege am Platz der Freiheit in unbekannte Richtung. Sie ist

dement und teilweise nicht orientiert.



Personenbeschreibung Fr. Franz:

- 1,70 m groß

- schlank

- kurze weiß/graue Haare

- graue Bundjacke

- rote Mütze

- karierte Hose



Hinweise zu ihrem Aufenthalt nehmen das Polizeihauptrevier Schwerin

unter Tel.: 0385/5180-2224/2223, jede andere Polizeidienststelle oder

die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Phil Hollien

Polizeihauptrevier Schwerin



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Stefanie Busch

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/4474518

OTS: Polizeipräsidium Rostock



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell