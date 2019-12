POL-NB: Festnahme eines Beschuldigten wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs eines Kindes

Greifswald (ots) - Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens der Polizei und der

Staatsanwaltschaft Freiburg wegen des Verdachts des schweren sexuellen

Missbrauchs eines Kindes wurde bekannt, dass der in Greifswald lebende

41-jährige Beschuldigte ein weiteres Kind in der Hansestadt missbraucht haben

könnte.



Durch das Amtsgericht Freiburg wurde ein Beschluss zur Durchsuchung der Wohnung

des Beschuldigten erlassen. Die Maßnahmen sollten zur Auffindung von

Beweismitteln und zur Identifizierung des möglicherweise weiteren geschädigten

Kindes führen.



Am 18.12.19 wurde der Beschluss unter Führung der Kriminalpolizeiinspektion

(KPI) Anklam mit insgesamt 24 Beamten in der Greifswalder Südstadt vollstreckt.

Da durch voraufklärende Ermittlungen bekannt war, dass es sich bei dem

Beschuldigten um einen sogenannten Reichsbürger handelt, wurde für die

Durchsuchung das SEK M-V hinzugezogen.



Während der Durchsuchung wurden diverse Beweismittel (z.B. Speichermedien,

Computer) aufgefunden und sichergestellt. Diese müssen noch ausgewertet werden.

Darüber hinaus wurde in der Wohnung eine Indoor-Hanfplantage festgestellt. Die

etwa 70 Cannabis-Pflanzen wurden beschlagnahmt. Das Fachkommissariat für

Rauschgiftdelikte der KPI hat hier die weitergehenden Ermittlungen wegen des

Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln übernommen. Auch Bargeld in Höhe von

über 2000 EUR wurde im Rahmen der Vermögensabschöpfung beschlagnahmt.



Den Ermittlern gelang es im Laufe des Tages auch, das Kind zu identifizieren,

welches möglicherweise missbraucht wurde. Es handelt sich um ein achtjähriges

Mädchen aus Greifswald. Das Kind konnte inzwischen aufgesucht und zusammen mit

seiner Mutter altersgerecht befragt werden. In den Aussagen belastete das Kind

den 41-jährigen Beschuldigten schwer.



Das Verfahren zum Nachteil der Achtjährigen wurde von dem Freiburger Verfahren

abgetrennt und durch die Staatsanwaltschaft Stralsund übernommen. Die

Staatsanwaltschaft beantragte beim zuständigen Amtsgericht einen Haftbefehl

gegen den 41-Jährigen wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs eines

Kindes. Der Haftbefehl wurde erlassen und der Beschuldigte in eine JVA

verbracht.



Die Ermittlungen dauern an.



Rückfragen bitte an:



Nicole Buchfink

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 0395/5582-2040

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Auf Twitter: @Polizei_PP_NB



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4474350

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell