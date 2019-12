POL-HST: Mehrere Glätteunfälle im Landkreis Vorpommern-Rügen

Landkreis Vorpommern-Rügen (ots) - In den Morgenstunden des 19.12.2019

ereigneten sich im Landkreis Vorpommern-Rügen insgesamt sieben

witterungsbedingte Verkehrsunfälle, bei denen drei Personen leicht verletzt

wurden.



Der erste Verkehrsunfall wurde der Polizei gegen 04:30 Uhr gemeldet. Eine

31-Jährige aus der Gemeinde Grammendorf kam mit ihrem Transporter Opel auf der

Kreisstraße 13 zwischen Tribsees und Deyelsdorf von der Fahrbahn ab und konnte

sich anfangs nicht selbständig aus dem Fahrzeug befreien. Letztlich konnte sie

geborgen werden. Sie wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus

Bartmannshagen eingeliefert. An ihrem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von

3.000 Euro.



Gegen 05:10 Uhr kam auf der Landesstraße 21 zwischen den Ortschaften Zipke und

Barth ein 53-Jähriger aus Barth mit seinem PKW BMW von der Fahrbahn ab,

überschlug sich und wurde anschließend zurück auf die Fahrbahn geschleudert, wo

das Fahrzeug seitlich zum Liegen kam. Der 53-jährige Fahrzeugführer wurde durch

Rettungskräfte zwar untersucht, blieb jedoch unverletzt. Neben dem PKW BMW

wurden auch die Bankette und ein Leitpfosten beschädigt. Der Gesamtschaden wird

auf etwa 2.200 Euro geschätzt. Während der Verkehrsunfallaufnahme musste die

Fahrbahn für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden.



Auf der B 96 auf der Insel Rügen kam gegen 05:45 Uhr eine 35-Jährige aus der

Gemeinde Sagard zwischen den Ortschaften Sagard und Sassnitz mit ihrem PKW Opel

nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in den Straßengraben. Die

Fahrzeugführerin blieb unverletzt. Auch am PKW war kein Sachschaden sichtbar, so

dass die Frau ihren Weg nach der Bergung des Fahrzeuges fortsetzen konnte.



Auf der Kreisstraße 1 zwischen Ribnitz-Damgarten und Körkwitz kam gegen 05:50

Uhr eine 57-Jährige mit ihrem PKW Fiat nach dem Durchfahren einer Rechtskurve

nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte ebenfalls mit einem Leitpfosten.

Die Frau aus Ribnitz-Damgarten blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf etwa

300 Euro geschätzt.



Gegen 06:05 Uhr befuhr eine 26-jährige Wustrowerin mit ihrem PKW VW die

Landesstraße 21 von Wustrow kommend in Richtung Dierhagen, wo sie nach rechts

von der Fahrbahn abkam. Nur wenige Minuten später kam in etwa 100 Meter

Entfernung eine 56-jährige Frau aus Wustrow mit ihrem PKW Hyundai ebenfalls von

der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Beide Frauen wurden zur weiteren

Untersuchung in ein Rostocker Krankenhaus gebracht. Der bei diesen beiden

Verkehrsunfällen entstandene Sachschaden wird auf etwa 6.200 Euro geschätzt.



Auf der Landesstraße 22 zwischen Semlow und Ahrenshagen kam gegen 06:20 Uhr ein

39-Jähriger aus der Gemeinde Steinhagen mit seinem PKW Volvo etwa zwei km vor

Ahrenshagen nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der

Fahrzeugführer blieb unverletzt. Die Schadenshöhe beträgt nach ersten

Schätzungen etwa 5.000 Euro.



Gegen 08:30 Uhr kam eine 62-Jährige mit ihrem PKW Peugeot auf der Landesstraße

29 zwischen Putbus und Lonvitz auf der Insel Rügen nach rechts von der Fahrbahn

ab und kollidierte mit einem Leitpfosten und dem Ortseingangsschild von Lonvitz.

Die Frau aus Putbus blieb unverletzt. Der Schaden beträgt nach derzeitigen

Erkenntnissen etwa 2.000 Euro.



