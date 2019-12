POL-NB: Verdacht der Vergewaltigung in Greifswald

Greifswald (ots) - Am gestrigen Abend (18.12.19) informierte die Mutter eines

15-jährigen Mädchens die Polizei darüber, dass ihre Tochter vermutlich

vergewaltigt worden sei.



Den einsetzten Beamten vertraute sich die Jugendliche an und berichtete

folgendes: Das Mädchen habe sich gegen 19:30 Uhr von der Greifswalder

Einsteinstraße nach Hause begeben wollen. Auf ihrem Weg habe sie nach einiger

Zeit einen ihr unbekannten Mann bemerkt, der sie verfolgt habe. In der

Max-Plank-Straße habe der Unbekannte sie plötzlich mehrfach geschubst, sodass

sie auch gefallen sei. Auf dem Gelände eines Spielplatzes (Nähe Greifschule)

habe er sie vergewaltigt. Nachdem sie sich körperlich gewehrt hatte, sei ihr

schließlich die Flucht gelungen. Sie sei nach Hause gelaufen. Ob der Mann ihr

gefolgt sei, konnte sie nicht sagen.



Noch in der Nacht wurde der vermutete Tatort durch den Kriminaldauerdienst

kriminaltechnisch untersucht. Ein Fährtenhund konnte aufgrund eines fehlenden

Geruchsvorhaltes nicht angesetzt werden. Eine Fahndung nach dem unbekannten

Tatverdächtigen blieb bislang ohne Erfolg. Das Mädchen wurde ärztlich und

rechtsmedizinisch untersucht. Sie ist körperlich leicht verletzt. Die Ermittler

der Kriminalpolizeiinspektion Anklam wurden alarmiert und führten noch in der

Nacht eine Vernehmung des Mädchens durch.



In ihrer Vernehmung bestätigte die Geschädigte den geschilderten Sachverhalt.

Den unbekannten Tatverdächtigen beschrieb die Jugendliche als etwa 40 Jahre alt

mit kräftiger Statur, er habe einen südländischen Teint gehabt, sein kurzes Haar

und der ´Zickenbart´ seien bräunlich gewesen. Zum Tatzeitpunkt habe der Mann

eine dunkle Weste über einem Pullover und eine dunkle Jogginghose getragen.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise oder Angaben zur Identität des unbekannten

Tatverdächtigen geben können, wenden sich bitte an die Einsatzleitstelle unter

0395 / 55822224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter

www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle.



Rückfragen bitte an:



Nicole Buchfink

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 0395/5582-2040

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Auf Twitter: @Polizei_PP_NB



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4473794

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell