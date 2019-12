POL-ANK: Polizei bildet Ermittlungsgruppe zu Transporteraufbrüchen

Anklam (ots) - Wie die Polizei bereits berichtete, kam es in den zurückliegenden

Wochen im Landkreis Vorpommern-Greifswald vermehrt zu Angriffen auf

Firmentransporter. Die unbekannten Täter hatten es dabei vor allem auf Werkzeug,

welches sich in den Fahrzeugen befand, abgesehen. Seit Mitte November sind

bislang 54 Angriffe auf Transporter und Pick-ups mit einem Gesamtschaden von

über 130.000 Euro bekannt geworden (Stand: 18.12.2019). Vor allem die Insel

Usedom und der Raum Löcknitz waren von diesen Straftaten betroffen. Des Weiteren

liegen Erkenntnisse über ähnliche Aufbrüche im Bereich Neubrandenburg (Landkreis

Mecklenburgische Seenplatte) vor.



Heute Morgen und heute Vormittag wurden dem Polizeirevier Heringsdorf fünf

weitere Transporteraufbrüche im Bereich Heringsdorf und Ahlbeck gemeldet. Auch

in diesen Fällen hatten es die unbekannten Täter auf Werkzeug abgesehen und

damit einen Schaden von über 15.000 Euro verursacht.



Aufgrund der Häufung dieser Aufbrüche von Transportern hat das

Kriminalkommissariat Anklam eine Ermittlungsgruppe mit einer Stärke von zwölf

Beamten gebildet. Das Team der Kriminalisten wird nun die Ermittlungen intensiv

vorantreiben, diese Fälle priorisiert bearbeiten und Spuren auswerten, um

zeitnah Ergebnisse zu präsentieren.



Des Weiteren werden zusätzliche Polizeikräfte die Präsenz- und

Kontrolltätigkeiten intensivieren, um dieser Entwicklung wirksam zu begegnen.

Neben den bereits vorhandenen Kräften der beiden Reviere Heringsdorf und

Pasewalk sowie auch der sogenannten Gemeinsamen Diensteinheit (GDE) werden

zusätzliche Kräfte der Bereitschaftspolizei eingesetzt. Außerdem erfolgt

weiterhin eine sehr enge Zusammenarbeit mit der Bundespolizei und weiteren

benachbarten Polizeidienststellen.



