POL-LWL: Zuviel Last an der Anhängerkupplung- Fahrzeuggespann gestoppt

Parchim/ Stolpe (ots) - Die Polizei hat am Mittwochnachmittag auf der BAB 24 bei

Parchim ein Fahrzeuggespann gestoppt, dessen Anhänger deutlich zu schwer für das

Zugfahrzeug war. Der 38- jährige Transporterfahrer hatte auf seinem Anhänger

einen Kleintransporter geladen und damit die Anhängelast seines Fahrzeuges um

fast das Doppelte überschritten. Mit seinem Fahrzeug hätte er einen Anhänger mit

einem zulässigen Gesamtgewicht von 2.000 Kilogramm ziehen dürfen. Tatsächlich

wog der beladene PKW- Anhänger 3.950 Kilogramm. Gegen den 38-jährigen Fahrer

wurde ein Bußgeld in Höhe von 260 Euro erhoben. Zudem wurde die Weiterfahrt

untersagt.



