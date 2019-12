POL-NB: Betrüger ´verschenken´ Geld

Waren (Müritz) (ots) - Gestern wurde in Waren (Müritz) ein Betrug angezeigt,

welcher in unserer Region bisher sehr selten aufgetreten ist.



Auf zwei Konten einer Familie gingen Einzahlungen von einem Paypal-Konto von

jeweils einem Cent ein. An sich ist so eine Überweisung auf das Konto nicht

schlimm. Jedoch nutzen Betrüger diese Kleinstüberweisungen, um zu prüfen, ob

dieses Konto mit entsprechender IBAN tatsächlich existiert.



Die Betrüger überweisen an eine Vielzahl von zufällig generierten Kontonummern

Kleinstbeträge, also meistens die Summe von 0,01 EUR. Sofern dieser Betrag nicht

zurück gewiesen wird, wissen sie, dass dieses Konto tatsächlich existiert.



Dieses Wissen nutzen die Betrüger dann für ihre weiteren Handlungen. Meistens

den Lastschrift- oder Überweisungsbetrug. Für den Fall in der Müritzstadt

ebenso. Nur wenige Tage nach der Überweisung wurden von beiden Konten der

Familie einmal 53 EUR und einmal 63 EUR abgebucht. Offenbar nutzte der

unbekannte Tatverdächtige die Kenntnis der korrekten IBAN unberechtigt zu

Zahlungen über Paypal. Die Geschädigten konnten rechtzeitig eine Rückbuchung

veranlassen.



Doch auch eine andere Masche ist in Zusammenhang mit diesen Überweisungen von

Centbeträgen bekannt. Im Verwendungszweck wird durch die Betrüger eine

kostenpflichtige Telefonnummer hinterlassen. Wird diese dann durch die

Geschädigten angerufen, entstehen horrende Kosten.



Wir möchten Sie bitten regelmäßig und sorgfältig Ihre Kontoauszüge zu

überprüfen. Wenn Sie ungewöhnliche Umsätze - auch Überweisungen zu Ihren Gunsten

- feststellen, kontaktieren Sie bitte umgehend Ihre Bank. Diese kann dann zum

Beispiel die Überweisung mit dem Vermerk ´Konto unbekannt´ abweisen, sodass die

Betrüger nicht wissen, dass das Konto existiert. Auch für erforderliche

Rückbuchungen müssen Fristen gewahrt werden.



