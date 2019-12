POL-GÜ: Vorfahrtsfehler - PKW überschlägt sich

Sanitz (ots) - Gegen 12:20 Uhr wollte der 77jährige am Abzweig Teutendorf auf

die B110 in Richtung Tessin auffahren. Er übersah den von rechts kommenden PKW

und stieß mit diesem zusammen. Dieser überschlug sich und blieb im rechten

Straßengraben auf dem Dach liegen. Bei der Unfallaufnahme wurde beim 77jährigen

Atemalkohol festgestellt. Ein Test ergab einen Wert von 0,45 Promille.



Eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr wurde aufgenommen

und der Führerschein einbehalten.



