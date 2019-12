POL-GÜ: brauner Audi A6 vom Gelände eines Autohauses entwendet

Güstrow (ots) - Unbekannte Täter entwendeten vom Gelände eines Autohauses in der

Verbindungschaussee Güstrow einen Audi A6 Avant. Der Stehlschaden wird auf

32.400 Euro geschätzt.



Wer Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeuges geben kann, meldet sich bitte bei

der Polizei in Güstrow (T. 03843-266 0) oder jede andere Polizeidienststelle.



