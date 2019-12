POL-ANK: Polizei zieht Bilanz der Angriffe auf Transporter in der Region

Anklam (ots) - In den vergangenen Wochen ist es im Bereich der Polizeiinspektion

Anklam immer wieder zu Angriffen auf Transporter gekommen. Unbekannte Täter

hatten es insbesondere auf Firmentransporter mit Werkzeug abgesehen. Erst am

gestrigen Tag (17. Dezember 2019) wurden sechs Vorfälle dieser Art der Polizei

gemeldet.



Seit Mitte November sind über fünfzig Angriffe auf Transporter und Pick-ups

bekannt geworden. Dabei entstand mittlerweile ein Gesamtschaden von ungefähr

130.000 Euro. Vor allem die Insel Usedom war von diesen Straftaten betroffen.



Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu den Transporterangriffen laufen auf

Hochtouren. Ein Zusammenhang zwischen all den Fällen kann selbstverständlich

nicht ausgeschlossen werden. Dabei ist die Polizei für jeden Hinweis aus der

Bevölkerung sehr dankbar. Die Polizei wird außerdem die Präsenz- und

Kontrolltätigkeiten intensivieren. Neben den bereits vorhandenen Kräften der

beiden Reviere Heringsdorf und Pasewalk sowie auch der sogenannten Gemeinsamen

Diensteinheit (GDE) werden zusätzliche Kräfte der Bereitschaftspolizei

eingesetzt. Daneben erfolgt weiterhin eine sehr enge Zusammenarbeit mit der

Bundespolizei.



Uwe Schwerin von der Kriminalpolizeilichen Beratung in der Polizeiinspektion

Anklam rät daher: ´Lassen Sie Ihr Werkzeug nicht im Fahrzeug liegen. Ist das

Auto für einen längeren Zeitraum abgestellt, so sollten alle Wertgegenstände

mitgenommen werden.´ Wenn möglich, sollten Fahrzeuge nicht am Straßenrand,

sondern auf Privatgelände abgestellt werden. ´Sofern dies machbar ist, ist das

Abstellen der Autos auf umfriedeten Firmengeländen oder in abschließbaren

Garagen ratsam´, erzählt Schwerin. ´Wenn Sie Beobachtungen zu verdächtigen

Personen oder Fahrzeugen mit auswärtigen Kennzeichen machen, notieren Sie sich

das Kennzeichen und informieren Sie anschließend die Polizei.´ Neben der

Ausstattung des Fahrzeugs mit einer KFZ-Alarmanlage kann man außerdem das

Fahrzeug und auch das Werkzeug zusätzlich mit einer sogenannten künstlichen DNA

ausstatten: ´Machen Sie dies auch nach außen hin sichtbar!´, rät Schwerin.

Schlüssel sollten nie unbeaufsichtigt bleiben und schließen Sie immer alle

Fenster und Türen des Fahrzeugs.



