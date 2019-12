POL-LWL: Autofahrerin bei Wildunfall leicht verletzt

Zarrentin (ots) - Bei einem Wildunfall auf der Landesstraße 041 zwischen

Zarrentin und Lassahn ist am Mittwochmorgen eine Autofahrerin leicht verletzt

worden. Das Auto der 60-jährigen Frau war gegen 05:30 Uhr mit einem Wildschwein

zusammengestoßen. Die Autofahrerin wurde anschließend zur weiteren Behandlung

ins Krankenhaus gebracht. An ihrem Fahrzeug, das abgeschleppt werden musste,

entstand erheblicher Sachschaden.



