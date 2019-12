POL-NB: Sexuelle Handlungen vor einem Kind in Gützkow

Wolgast (ots) - Am gestrigen Tage (17.12.19) wurden den Beamten des

Polizeireviers Wolgast sexuelle Handlungen vor einem Kind angezeigt.



Die Mutter und der 10-jährige Junge berichteten, dass das Kind seit einigen

Tagen auf seinem Schulweg einem Mann begegnen würde. In der Pommerschen Straße

in Gützkow habe der unbekannte Tatverdächtige den Jungen mehrfach angehalten und

vor ihm sein Glied entblößt. Zudem sei das Kind aufgefordert worden, zu gucken.



Der 10-Jährige beschrieb den unbekannten Tatverdächtigen als etwa 160 cm groß.

Der Mann habe blonde lockige Haare und sei bei bisherigem Antreffen immer

schwarz gekleidet gewesen.



Zeugen, die Hinweise zur Identität des Mannes, oder andere Hinweise geben

können, werden gebeten, sich an die Einsatzleitstelle unter 0395 / 55822223, die

Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder an jede

andere Polizeidienststelle zu wenden.



Rückfragen bitte an:



Nicole Buchfink

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 0395/5582-2040

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Auf Twitter: @Polizei_PP_NB



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4472352

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell