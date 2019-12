POL-HRO: Fußgänger stirbt nach Verkehrsunfall in Schwerin

Schwerin (ots) -



Am 17.12.2019 befuhr ein 46-jähriger Fahrzeugführer gegen 22:10 Uhr

mit seinem PKW die Ludwigsluster Chaussee in Schwerin stadteinwärts.



Hier erfasste sein PKW auf der Fahrbahn einen 52-jährigen Fußgänger,

der noch an der Unfallstelle aufgrund der Schwere der Verletzungen

verstarb.

Zur Ermittlung des Unfallherganges war die Dekra eingesetzt. Die

genaue Unfallursache ist noch unklar und Gegenstand weiterer

Ermittlungen.

Bis 01:45 Uhr kam es zu Verkehrseinschränkungen.



