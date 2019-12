POL-NB: Dringend: Öffentlichkeitsfahndung nach einem neunjährigen Jungen in Röbel

Röbel (ots) - Seit dem 17.12.2019 gegen 12:00 Uhr wird in Röbel der neunjährige

Junge Ianto Beier vermisst. Der Junge hat zuletzt im Stadtgarten in Röbel

gespielt und sich dann in Richtung Bahnhofstraße entfernt. Zunächst ist man nur

von einem Versteckspiel ausgegangen, konnte den neunjährigen Jungen wenig später

aber nicht mehr auffinden.



Ianto Beier ist erst neun Jahre alt. Derzeit gibt es keine Hinweise für einen

Grund für sein Verschwinden. Zur Personenbeschreibung kann gesagt werden, dass

Ianto ca. 1,48 m groß ist und kurze, dunkelblonde Haare hat. Er trägt eine

schwarze, an den Knien abgesetzte Jeans, eine blaue Jacke mit einem schwarzen

Streifen mittig, schwarz/graue Winterschuhe und keine Mütze.



Durch die Polizeibeamten des Polizeireviers Röbel und weiteren hinzugezogenen

Kräften aus den umliegenden Revieren wird derzeit im gesamten Stadtgebiet nach

Ianto Meier gesucht. Auch ein Fährtensuchhund wird in Kürze zum Einsatz kommen.



Wir bitten um Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten neunjährigen Ianto

Meier aus Röbel. Er wurde gegen 12:00 zuletzt im Stadtgarten gesehen, als er von

dort in Richtung Kreisverkehr/Bahnhofstraße gegangen ist.



Wir bitten auch um Ausstrahlung der Rundfunkdurchsage!



Wer Ianto Beier gesehen hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Röbel unter

039931-848 224.



