POL-HWI: Radfahrerin angefahren

Rehna (ots) - Heute, 11:30 Uhr, kam es in der Schweriner Straße in Rehna zu

einem Verkehrsunfall bei dem sich eine 63-jährige Frau leichte Verletzungen

zuzog. Nach derzeitigen Erkenntnissen stand die Frau zunächst mit ihrem eBike an

der Schweriner Straße. Offenbar um die Straßenseite zu wechseln, bestieg sie ihr

Rad, fuhr an und übersah dabei einen sich aus Richtung Stadtmitte annähernden

Audi. Trotz einer sofort eingeleiteten Vollbremsung konnte die Autofahrerin eine

Kollision nicht mehr gänzlich verhindern. Bei geringer Aufprallgeschwindigkeit

fiel die Radlerin zuerst auf die Motorhaube des Audi und folgend auf die Straße.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 EUR. Die leichtverletzte Frau begab

sich eigenständig in ärztliche Behandlung.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Axel Köppen

Telefon: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108764/4471948

OTS: Polizeiinspektion Wismar



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell