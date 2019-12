POL-LWL: Verkehrsbehinderungen wegen Demonstration in Parchim

Parchim (ots) - Im Zuge einer Demonstration wird es am Dienstagnachmittag zu

Verkehrsbehinderungen in Parchim kommen. Betroffen ist zwischen 16:00 und 17:30

Uhr die Innenstadt zwischen Moltkeplatz und Putlitzer Straße. Die Polizei rät

den betreffenden Bereich weiträumig zu umfahren.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108763/4471512

OTS: Polizeiinspektion Ludwigslust



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell