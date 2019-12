POL-LWL: Falsche Polizisten, falsche Enkel, falsche Lottogesellschaften- Betrüger auch in der Vorweihnachtszeit aktiv

Ludwigslust- Parchim (ots) - Auch jetzt in der Vorweihnachtszeit sind Betrügern

im Landkreis Ludwigslust- Parchim weiterhin aktiv und bedrängen am Telefon

vorwiegend lebensältere Menschen. Seit Monatsbeginn wurden der Polizei bereits

18 Betrugsdelikte im Landkreis Ludwigslust- Parchim gemeldet. Von einer

Dunkelziffer nicht gemeldeter Vorfälle ist auszugehen. Glücklicherweise kam es

in keinem Fall zur Übergabe von Bargeld an die Betrüger. Der jüngste Fall wurde

am Montagmittag aus Rastow gemeldet. Ein Unbekannter gab sich am Telefon als

Enkel aus und forderte für die Reparatur seines Autos 17.000 Euro. Vor wenigen

Tagen verlangte eine angebliche Nichte von einer Rentnerin aus Raben Steinfeld

21.000 Euro am Telefon. Angeblich wegen Geldsorgen. Falsche Polizisten am

Telefon wurden in der vergangenen Woche in der Region Parchim gleich in drei

Fällen gemeldet (wir informierten). Und auch Trickbetrüger mit horrenden

Gewinnversprechen und falsche Lottogesellschaften, so in Kuhlen- Wendorf und

Vellahn, meldeten sich telefonisch bei ahnungslosen Senioren und forderten

jeweils Bargeld. Die Polizei rät: Dubiose Telefonate mit zweifelhaftem Inhalt

sollen schnellstmöglich beendet werden. Vor allem: Niemals Bargeld an Fremde

übergeben. Zudem sollte man nie Fremde in die eigene Wohnung lassen, von denen

man nicht weiß, wer sie sind. Kriminalbeamte können sich an der Wohnungstür

jederzeit mit dem Dienstausweis der Polizei bzw. mit der Kripo- Marke

ordnungsgemäß legitimieren.



