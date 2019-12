POL-LWL: Drei Autos in Auffahrunfall verwickelt

Parchim (ots) - Bei einem Auffahrunfall auf der B 191 bei Parchim ist am

Dienstagmorgen ein Autofahrer leicht verletzt worden. Der Vorfall, an dem drei

Autos beteiligt waren, ereignete sich gegen 07:30 Uhr kurz vor Parchim aus

Richtung Rom kommend. Der bei dem Unfall leicht verletzte Autofahrer wurde zur

weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen

entstand jeweils Sachschaden. Im Zuge der Rettungsmaßnahmen musste die B 191 an

der Unfallstelle kurzzeitig voll gesperrt werden. Die Ermittlungen der Polizei

zur genauen Unfallursache sind noch nicht abgeschlossen.



