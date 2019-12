POL-HRO: Schwerer Raub in Schwerin - Zeugenaufruf

Schwerin (ots) -



Am gestrigen Montag, d. 16.12.2019 hat sich nach bisherigem

Ermittlungsstand gegen 20:25 Uhr ein schwerer Raub in der Schweriner

Altstadt ereignet.



Nach Angaben der Geschädigten wurde diese in der Straße Am Dom durch

zwei männliche Täter aufgehalten.

Anschließend sei die Geschädigte festgehalten und unter

Gewaltandrohung ihrer mitgeführten Gegenstände beraubt worden.



Hierbei wurde die Geschädigte leicht verletzt. Neben Bargeld

erbeuteten die Täter eine schwarze Lederhandtasche, die

Krankenkassenkarte der Geschädigten sowie eine LED-Glühlampe samt

Karton.



Von den Tätern kann lediglich einer wie folgt beschrieben werden:

- ca. 1,70m groß

- trägt einen Bart

- auffälliges Merkmal: eine durchgehende Augenbraue

bekleidet war der Täter mit:

- Mütze

- Handschuhe (vermutlich Leder)

- schwarze Bekleidung



Beide Täter sollen deutsch mit sehr starkem fremdsprachigen Akzent

gesprochen haben.



Nach der Tatausführung sind die Täter nach Angaben der Geschädigten

vermutlich in Richtung Markt geflüchtet.



Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Wer kann Angaben zum Tatgeschehen oder zum Verbleib der erbeuteten

Gegenstände oder der Täter machen? Wer hat zum besagten Tatzeitraum

in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht?

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst des Kriminalkommissariats

Schwerin unter 0385-5180 1560, die Internetwache unter

www.polizei.mvnet.de sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.



