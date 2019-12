POL-HWI: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Thorlan Hintze aus Neukloster

Neukloster (ots) - Seit heute Morgen, (16. Dezember) 07:20 Uhr, wird die

15-jährige Thorlan Hinzke aus Neukloster vermisst. Es kann derzeit nicht

ausgeschlossen werden, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.



Sie wird wie folgt beschrieben:



-Größe ca. 165 cm -schlanke Statur -scheinbares Alter 15 Jahre

-lange dunkelbraune glatte Haare -Bekleidung: blaue Jeans, grauer

Parka und weiße Turnschuhe



Intensive Suchmaßnahmen der Polizei zu Land und aus der Luft führten bisher

nicht zum Erfolg.



Hinweise zum Aufenthalt von Thorlan Hinzke nimmt die Polizei in Wismar unter der

03841/203 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



