POL-LWL: Bargeld aus PKW gestohlen

Boizenburg (ots) - Aus einem parkenden Auto haben unbekannte Täter am

Montagnachmittag in Boizenburg eine Geldbörse mit Bargeld sowie Ausweispapiere

und ein Smartphone gestohlen. Der Vorfall ereignete sich zwischen 13:40 Uhr und

14:20 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Straße ´Am Keesboom´. Dem

Spurenaufkommen zufolge warfen die Täter eine Seitenscheibe des Fahrzeuges mit

einem Stein ein. Die Polizei in Boizenburg (Tel. 038847/ 6060), die jetzt wegen

Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt, bittet um Hinweise. Angesichts

dieses Vorfalls appelliert die Polizei erneut, keine Wertgegenstände in

Fahrzeugen zurückzulassen.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108763/4470856

OTS: Polizeiinspektion Ludwigslust



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell