POL-ANK: Zwei Raubdelikte am Samstag in Pasewalk

Pasewalk (ots) - In Pasewalk wurden am Wochenende der Polizei zwei Raubdelikte

gemeldet. Am Abend des 14. Dezember 2019 (zwischen 19.20 und 19.30 Uhr) wurden

ein 27-jähriger Mann in der Ahornstraße und, kurze Zeit später, eine 17-Jährige

in der Baustraße angegriffen und ausgeraubt.



Die beiden unbekannten Täter griffen die 17-Jährige gegen 19.30 Uhr in der

Baustraße von hinten an und entwendeten ihr Handy. Nach ersten Angaben sollen

die beiden Täter mit einer Schusswaffe und vermutlich auch mit einem Messer

bewaffnet gewesen sein. Die Täter beschrieb die Geschädigte wie folgt:



- ca. 20 Jahre alt

- sehr schlank

- ca. 180cm und 170cm groß

- Beide Täter trugen schwarze Sturmhauben und waren dunkel

bekleidet

- Ein Täter trug eine schwarze Jogginghose mit grauen Zeichen an

den Seiten

- Einer der beiden Täter trug zusätzlich schwarze Handschuhe



Anschließend liefen die beiden unbekannten Männer in die Klosterstraße in

Richtung Osten.



Nur wenige Minuten vor dieser Tat, gegen 19.20 Uhr, ereignete sich ein ähnlicher

Raub in der Ahornstraße. Auch hier griffen zwei unbekannte Täter einen

27-jährigen Mann von hinten an, verletzten ihn dabei und entwendeten seine

Geldbörse sowie auch seine schwarz-weiße Brille (Marke ´Armani´). Nach der Tat

liefen sie in Richtung Stettiner Straße. Die Täterbeschreibung ähnelt der des

zweiten Raubes in der Baustraße: Beide Täter waren ebenso dunkel gekleidet und

trugen Sturmhauben, demzufolge von den gleichen Tätern ausgegangen werden

könnte.



In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen,

die Beobachtungen im Bereich der genannten Tatorte gemacht haben, werden

gebeten, sich bei dem Polizeihauptrevier Pasewalk unter 03973-2200 zu wenden.

Hinweise können auch über die Internetwache der Landespolizei M-V unter

www.polizei.mvnet.de oder aber bei jeder anderen Polizeidienststelle gegeben

werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Katrin Kleedehn

Telefon: 039712513040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108768/4470769

OTS: Polizeiinspektion Anklam



Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell