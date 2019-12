POL-HWI: Unter Drogen über die Autobahn

Metelsdorf (ots) - Am Nachmittag des 12. Dezember, 16:15 Uhr, fiel einer

Streifenbesatzung des Autobahn-und Verkehrspolizeireviers Metelsdorf ein Pkw auf

der A 20 auf, der mit hohem Tempo permanent die Überholspur befuhr. Darüber

hinaus hatte es der 37-jährige Fahrer versäumt, bei den vorherrschenden

Lichtverhältnissen das Fahrlicht einzuschalten. Die Beamten leiteten das

Fahrzeug, das in Richtung Rostock unterwegs war, auf den Parkplatz Mölenbarg Süd

und führten eine Verkehrskontrolle durch. Dabei bemerkten sie bei dem Fahrer

Anzeichen, wie sie für einen vorangegangenen Konsum von Betäubungsmitteln

typisch sind. Ein entsprechender Urintest bestätigte ihren Verdacht und wies auf

Cannabis, Kokain, Amphetamin und Ketamin hin. Die Polizisten ordneten eine

Blutprobenentnahme an und nahmen eine Anzeige auf. Sie informierten die

zuständige Führerscheinstelle mit dem Ziel der Überprüfung der Eignung des

Mannes zum Führen eines Kraftfahrzeuges.



