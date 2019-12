POL-HWI: Fahrraddieb führte ein Messer bei sich

Grevesmühlen (ots) - Gestern Abend teilte ein Hinweisgeber der Polizei mit, dass

er unmittelbar zuvor beobachtet habe, wie ein junger Mann sein nicht

angeschlossenes Fahrrad aus dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in

Grevesmühlen entwendet habe und damit weggefahren sei. Der Geschädigte beschrieb

den Täter im Rahmen seiner Anzeigenerstattung. Etwa eine Stunde später meldete

der Mann, dass sein Fahrrad wieder im Hausflur sei und der Tatverdächtige sich

im Keller des Hauses befinden würde. Die Beamten des Polizeireviers Grevesmühlen

suchten den Ort des Geschehens auf und stellen den beschriebenen Tatverdächtigen

dort fest. Im Verlauf der weiteren Ermittlungen fanden sie bei ihm ein sog.

Einhandmesser und stellten dieses sicher. Außerdem nahmen sie den 26-jährigen

wohnungslosen Mann fest, da die Überprüfung seiner Personalien ergab, dass gegen

ihn ein aktueller Haftbefehl bestand. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren

wegen Diebstahls mit Waffen und Verstoßes gegen das Waffengesetz.



