POL-NB: Tresore aus Bäckerei und Pflegeheim gestohlen

Neubrandenburg (ots) - Aus einer Bäckerei-Filiale in der Neubrandenburger

Ziolkowskistraße haben bisher unbekannte Täter einen Tresor entwendet. Bürgern

war gestern Vormittag eine offen stehende Tür des Geschäfts verdächtig

vorkommen. Sie informierten die Polizei. Die Beamten des Polizeihauptreviers und

Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg haben vor Ort die Tatortarbeit aufgenommen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wird von einem Gesamtschaden von etwa 11.000 Euro

ausgegangen. Der oder die Täter sind mutmaßlich zwischen Samstagnachmittag, ca.

14:00 Uhr, und Sonntagvormittag, ca. 09:00 Uhr, in das Geschäft eingebrochen.



Heute Morgen wurde der Polizei ein weiterer Tresor-Diebstahl in Neubrandenburg

gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen haben der oder die unbekannten Täter aus

einem Pflegeheim im Ameisenweg einen Tresor entwendet. Der Gesamtschaden liegt

im mittleren dreistelligen Bereich. Mutmaßlicher Tatzeitraum hier: zwischen

Freitagnachmittag, ca. 14:30 Uhr und heute Morgen ca. 07:00 Uhr.



Die Kripo Neubrandenburg hat die Ermittlungen zu beiden Fällen übernommen. Ob es

einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt, wird derzeit ermittelt.



Wer sachdienliche Angaben zu den beiden Vorfällen oder zu Tatverdächtigen machen

kann, wendet sich bitte an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter

0395/5582-2223, die Internetwache der Landespolizei M-V unter

www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle.



