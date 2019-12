POL-ANK: Einbruchsdiebstahl in Hintersee

Hintersee (ots) - In den frühen Morgenstunden des 15. Dezember 2019 (zwischen

01.00 und 08.00 Uhr) sind unbekannte Täter in den Garagenkomplex einer Firma in

Hintersee eingebrochen und entwendeten diverse Gerätschaften. Zusätzlich

verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu den Sozialräumen. Ein weiterer

Sachschaden entstand an einem Fahrzeug. Leider wurde ein weißer Transporter

(Mercedes-Benz Sprinter) mit dem amtlichen Kennzeichen VG-T991 gestohlen,

wodurch ein zusätzlicher Stehlschaden von etwa 20.000 Euro entstanden ist. Der

KDD war vor Ort und hat Spuren gesichert.



Die Polizei bittet nun um Hinweise. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben,

werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Ueckermünde unter 039771-820 oder

jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



