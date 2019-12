POL-NB: Leblose Frau auf der Straße aufgefunden

Neustrelitz (ots) - Am 15.12.2019 gegen 10:00 Uhr wurde die Einsatzleitstelle

des Polizeipräsidiums Neubrandenburg informiert, dass auf der

Josef-Jakubowski-Straße in Neustrelitz eine leblose weibliche Person aufgefunden

wurde. Die 66-jährige Frau konnte zunächst durch die eingetroffenen

Rettungskräfte reanimiert werden, ist aber wenig später im Krankenhaus

verstorben. Nach derzeitigen Erkenntnissen gibt es keine Hinweise auf

Fremdeinwirkung. Die Ermittlungen zu den näheren Umständen wurden im

Kriminalkommissariat Neubrandenburg aufgenommen.



