POL-HRO: 3 Tatverdächtige nach Einbruch in Döner-Imbiss gestellt

Rostock (ots) - In der Nacht von Freitag zu Samstag wurde durch einen

Hinweisgeber ein Einbruch in einen Döner-Imbiss im Stadtteil Lütten Klein

gemeldet.



Der Hinweisgeber konnte dabei beobachten, wie Personen aus einer zerstörten

Schaufensterscheibe des Döner-Imbisses kletterten. Durch sofort eingeleitete

Fahndungsmaßnahmen konnten noch im Nahbereich 3 Personen festgestellt werden.

Dabei hatte eine Person eine blutende Handverletzung.



Die 15-, 16- und 30-jährigen Männer wurden vor Ort einer Kontrolle unterzogen.

Hierbei wurde neben vermeitlichem Diebesgut auch Betäubungsmittel aufgefunden.



Die Spurensicherung am Tatort wurde durch den KDD Rostock übernommen. Die

Rostocker Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des besonders

schweren Fall des Diebstahls und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Christopher Hahn

18057 Rostock

Ulmenstr. 54

Telefon: 0381/4916-3041

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108765/4470181

OTS: Polizeiinspektion Rostock



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell