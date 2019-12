POL-HRO: Passant aus Personengruppe heraus beleidigt und angegriffen

Rostock (ots) - Heute Mittag wurde in Reutershagen ein 23-jähriger Mann aus

einer Personengruppe heraus, die auf dem Weg zum Fußballspiel war, mit

ausländerfeindlichen Parolen zunächst verbal attackiert und anschließend

körperlich angegriffen.



Als der Geschädigte auf die Personengruppe traf, wurde er beleidigt, bespuckt

und mit einem Fuß getreten. Daraufin ging der junge Mann zu Boden. Danach begab

dieser sich in die Personengruppe, um sich zu revanchieren. Dabei erhielt er von

zwei anderen Personen weitere Faustschläge auf den Brustkorb. Der Geschädigte

erlitt leichte Verletzungen. Eine medizinsiche Versorgung war nicht notwendig.



Durch sofortige polizeiliche Maßnahmen konnte die Personengruppe festgestellt

und die Tatverdächtigen identifiziert werden. Die Kriminalpolizei hat die

weiteren Ermittlungen wegen Körperverletzung, gefährlicher Körperverletzung und

Beleidigung aufgenommen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Ellen Klaubert

Christopher Hahn

18057 Rostock

Ulmenstr. 54

Telefon: 0381/4916-3041

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108765/4469089

OTS: Polizeiinspektion Rostock



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell