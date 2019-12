POL-NB: Einbruch in ein Clubhaus eines Yachthafenclubs

Malchow (ots) - Im Zeitraum vom 05.12.2019 zum 12.12.2019 ist es zu einem

Einbruch in ein Clubhaus eines Yachthafenclubs im Ziegeleiweg in Malchow

gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich bislang unbekannte Täter auf

das umfriedete Gelände begeben und sind dann gewaltsam in das Clubhaus

eingebrochen. Die Täter haben auch im Gebäude weitere Türen gewaltsam

aufgebrochen. Sie waren augenscheinlich auf der Suche nach Bargeld. Des Weiteren

haben die Täter ein Motorkajütboot, welches neben dem Clubhaus auf einem Trailer

abgestellt war, beschädigt und die Eingangstür zu der Schlafkabine gewaltsam

geöffnet. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden eine geringe Menge Bargeld

sowie Getränke entwendet. Der Stehlschaden wird auf ca. 50 Euro und der

entstandene Sachschaden auf ca. 1.000 Euro geschätzt.



Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche und

-sicherung vor Ort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Einbruchsdiebstahl

geben können, richten diese bitte an die Polizei in Röbel unter 039931-848 224.



