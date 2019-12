POL-LWL: Verwirrter Mann nach Selbstverletzung in psychiatrische Klinik eingewiesen

Ludwigslust (ots) - Ein offenbar verwirrter Mann wurde am Freitagnachmittag in

eine psychiatrische Klinik eingewiesen nachdem er sich auf offener Straße in

Ludwigslust mit einem Messer selbst schwer verletzt hatte. Der Mann war

anschließend stark blutend durch das Stadtgebiet gelaufen, wo er dann durch die

Polizei festgestellt wurde. Die Beamten überwältigten den Mann und nahmen ihm

das Messer ab. Diese brachten ihn zur weiteren medizinischen Versorgung ins

Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Der aus

der Region stammende 37-Jährige wurde im Anschluss an die ärztliche Versorgung

in die Psychiatrie eingewiesen. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen dauern

weiter an.



