POL-GÜ: Fußgänger stirbt bei Unfall auf der B 108

Teterow (ots) - Ein Autofahrer erfasste gegen 03:50 Uhr auf der B108 einen

36jährigen Fußgänger, der noch an der Unfallstelle verstorben ist. Sie waren auf

der B108 von Thürkow Richtung Teterow unterwegs. Der 19jährige stand unter

Schock und wurde ins Krankenhaus gebracht. Zur Ermittlung des Unfallherganges

war die Dekra eingesetzt. Die Unfallursache ist noch unklar. Bis 06:50 Uhr gab

es Verkehrseinschränkungen.



Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Güstrow

Kristin Hartfil

Telefon: 03843/266-302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell