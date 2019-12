POL-SN: Zwischenfazit zur Sicherheit auf dem Schweriner Weihnachtsmarkt

Schwerin (ots) - Seit dem 25.11.2019 haben wieder die Pforten des Schweriner

Weihnachtsmarktes geöffnet.



In enger Zusammenarbeit mit der Bereitschaftspolizei und dem Ordnungsamt setzt

die Schweriner Polizei ihr Sicherheitskonzept erfolgreich um.



Die Grundstimmung auf dem Weihnachtsmarkt ist positiv und entspannt. Die Präsenz

der Ordnungshüter wird durch Besucher begrüßt.



Bisher kam es zu keinen größeren Polizeieinsätzen auf dem Weihnachtsmarkt.



In einem Fall wurden sogenannte Rosenverkäufer durch die Polizei gestellt, da

sie im Verdacht standen Betrugshandlungen zu begehen, zudem wurden Passanten

massiv belästigt. Diese Personen traten seitdem nicht mehr in Erscheinung.



Die Polizei konnte in zwei Fällen helfen, dass sich Kinder und Mütter

wiederfanden. Ein 6-jähriges Kind hatte sich eigenständig beim Kinderschminken

als Spiderman anmalen lassen und war so kaum wiederzuerkennen. Nach drei

sorgenvollen Stunden konnte die Mutter ihren »Spiderman« wieder in die Arme

nehmen.



Die Polizei musste bisher in vier Fällen Anzeigen wegen Diebstahls von

Brieftaschen aufnehmen. In diesem Zusammenhang wird nochmals um besondere

Aufmerksamkeit gebeten. Achten Sie auf Ihre Wertgegenstände und führen nicht

mehr Bargeld mit, als sie benötigen.



Dichtes Gedränge auf dem Weihnachtsmarkt oder in den angrenzenden Geschäften

machen es den Taschendieben leicht.



Weihnachtsbudenbetreiber sollten insbesondere zu den Schließzeiten auf ihre

Tageseinnahmen achten.



In der letzten Woche kam es zum Diebstahl eines Geldbeutels mit Tageseinnahmen,

während ein Mitarbeiter die Luke verschloss.



