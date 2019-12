POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Frau im Bereich Waren/Neu Schloen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte)

PHR Waren (ots) -



Seit Dienstag, dem 10.12.2019, 10:00 Uhr, wird die 68-jährige Frau

Brigitte BLASK aus Neu Schloen vermisst.



Letztmalig wurde Frau BLASK um 10:00 Uhr in der Lange Straße in 17192

Waren gesehen. Sie ist ca. 1,68 Meter groß und trug zuletzt einen

roten Parka, eine hellgraue Hose und schwarze Winterschuhe.



Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben bisher erfolglos. Hinweise

zum Aufenthalt von Frau BLASK nimmt die Polizei Waren (Müritz) unter

der Telefonnummer 03991/176224, die Internetwache der Landespolizei

M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere

Polizeidienststelle entgegen.



Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer

Rundfunkdurchsage gebeten.



im Auftrag



Michael Steinführer

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums

Neubrandenburg



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



