POL-NB: Pkw streift Fahrzeug der Feuerwehr auf dem Rückweg nach Brand in ehemaligen Gutshaus in Hoikenhagen (Landkreis Vorpommern-Rügen)

Am 12.12.2019, um 19:48 Uhr, wurde die Einsatzleistelle des

Polizeipräsidiums Neubrandenburg per Notruf über einen Brand im

ehemaligen Gutshaus in Hoikenhagen informiert. Ein 8-jähriger Junge

hatte in der ehemaligen Räucherkammer, die als Abstellraum genutzt

wird, mit Papier gekokelt und das Feuer nicht mehr gelöscht bekommen,

so dass es auf zwei alte Möbelstücke und einige Säcke mit Altkleidern

übergriff. Durch das schnelle Eingreifen der eingesetzten Feuerwehren

konnte das Feuer bekämpf werden, bevor es größeren Schaden

anrichtete. So entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 EUR.

Menschen kamen nicht zu Schaden, eine Evakuierung des Gebäudes war

nicht nötig. Zur Brandbekämpfung waren Kameraden der Freiwilligen

Feuerwehren Grimmen, Gremersdorf, Abtshagen, Papenhagen, Franzburg

und Vorland im Einsatz. Außerdem waren die Besatzungen eines

Rettungswagens, eines Notarzteinsatzfahrzeugs sowie eines

Funkstreifenwagens des Polizeireviers Grimmen im Einsatz.



Nach Beendigung ihres Einsatzes in Hoikenhagen waren Kameraden der

Freiwilligen Feuerwehr Grimmen gegen 20:45 Uhr mit ihrem

Einsatzfahrzeug VW Transporter auf dem Rückweg nach Grimmen. Am

Abzweig B 194/Schönenwalde streifte eine entgegenkommende 49-jährige

Frau aus der Gemeinde Papenhagen mit ihrem Pkw Dacia aufgrund einer

Unachtsamkeit bei Abbiegen das Einsatzfahrzeug. Der Dacia wurde

dadurch im vorderen Bereich der Fahrerseite leicht beschädigt, die

Stoßstange des Feuerwehrfahrzeugs leicht zerkratzt. Der Gesamtschaden

wird derzeit auf ca. 1.000 EUR geschätzt (Pkw ca. 950 EUR,

Einsatzfahrzeug ca. 50 EUR). Die Kameraden der Feuerwehr und die

Pkw-Fahrerin blieben unverletzt.



