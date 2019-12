POL-NB: 56-jährige Frau stirbt bei Verkehrsunfall auf der B 104 bei Remplin (LK MSE)

Malchin (LK MSE) (ots) - Ein 60-ähriger Audi-Fahrer scherte zum Überholen aus,

obwohl sich ein PKW VW im Gegenverkehr befand. Bei der Kollision der beiden

Fahrzeuge starb die 56-jährige VW-Fahrerin noch an der Unfallstelle. Der

Verursacher wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die B

104 musste mehrere Stunden voll gesperrten werden. Auch ein Gutachter der DEKRA

kam auf Weisung der Staatsanwaltschaft zum Einsatz. Der Sachschaden beträgt

mehrere Tausend Euro.



