POL-NB: Rentner übergibt 10.000 EUR an falschen Enkel

Pasewalk (LK VG) (ots) - Ein angeblicher Enkel rief am 12.12.2019 bei einem

Seniorenehepaar in Pasewalk an und forderte 40.000 EUR. Der 80-jährige Mann

übergab schließlich 10.000 EUR an einen unbekannten Abholer. Aus

ermittlungstaktischen Gründen werden zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine weiteren

Angaben zur Sache gemacht.



Im Auftrag



PHK Rüdiger Ochlast



Polizeipräsidium Neubrandenburg



Polizeiführer vom Dienst



