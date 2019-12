POL-HWI: Traurige Gewissheit - vermisste Frau aus Triwalk ist tot

Wismar (ots) - Der am 28. Oktober auf einem Feld nahe der Ortslage Triwalk Dorf

aufgefundene Leichnam konnte nach rechtsmedizinischer Untersuchung zweifelsfrei

identifiziert werden. Bei der Verstorbenen handelt es sich um die seit dem 24.

August vermisste 78-Jährige aus Triwalk. Ein Mann fand die Frau bei

Inspektionsarbeiten im Bereich eines Baches und informierte die Polizei.

Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.



Die Polizei bedankt sich bei den Medien für die Fahndungsunterstützung. Die

Öffentlichkeitsfahndung wird eingestellt. Es wird um Löschung der aller

personenbezogenen Daten gebeten.



