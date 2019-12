POL-NB: Erfolgreiche Volleyballmeisterschaften der Schulen unter dem Motto ´Sport statt Gewalt´

Neubrandenburg (ots) - Am 12.12.2019 fand das 18. Volleyballturnier der

Neubrandenburger Schulen und Bildungseinrichtungen statt. Diese Veranstaltung

stand wie in den Vorjahren unter dem Motto ´Sport statt Gewalt´ und wurde in der

Sporthalle des Albert-Einstein-Gymnasiums durchgeführt. ´Sport statt Gewalt´ -

das heißt Miteinander im fairen Wettkampf.



Insgesamt 12 Mannschaften aus Neubrandenburg und Altentreptow waren am Start, um

in fairen, aber hart umkämpften Spielen die besten Mannschaften zu ermitteln.

Neben dem gemeinsamen sportlichen Wettkampf stand auch der Präventionsgedanke im

Mittelpunkt dieser Veranstaltung, da die Schüler und Auszubildenden mit den

anwesenden Präventionsberatern ins Gespräch kommen konnten.



Zu Beginn des Turniers hat jeder Spieler einen Weihnachtsmann erhalten, welche

vom Bethaniencenter gesponsert wurden. Die 12 Mannschaften boten den Zuschauern

dann spannende und faire Spiele. Im Ergebnis konnte sich bei den Mädchen die

Mannschaft des Albert-Einstein-Gymnasiums und bei den Jungs die Mannschaft des

anderen Gymnasiums durchsetzen. Hier die Platzierungen:



Weiblich:



1. Platz Albert-Einstein-Gymnasium I

2. Platz Albert-Einstein-Gymnasium II

3. Platz RBB Gesundheit-Sozial- und Sonderpädagogik und Technik



Männlich:



1. Platz Das andere Gymnasium

2. Platz Das andere Gymnasium

3. Platz Albert-Einstein-Gymnasium I



Die drei Erstplazierten der Mädchen- und Jungsmannschaften haben Gutscheine für

ihre Klassenkassen erhalten, welche durch das Bethaniencenter gesponsert wurden.



Auch die besten Spieler wurden durch die Polizeibeamten Torsten Dowe und Jörg

Mielke sowie Herrn Peter Modemann geehrt. Bei den Mädchen hat Lisa Meier vom

Albert-Einstein-Gymnasium und bei den Jungen hat Jonas Schuster vom anderen

Gymnasium mit der Spielleistung überzeugt.



Ein besonderer Dank gilt neben dem PSV 90 Neubrandenburg e.V. insbesondere dem

Bethaniencenter als Förderer dieser Veranstaltung sowie den Mitorganisatoren und

Helfern des Albert-Einstein-Gymnasiums.



