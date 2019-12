POL-NB: Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Funkstreifenwagens

Altentreptow (ots) - Am 11.12.2019 gegen 19:30 Uhr haben zwei Beamte des

Polizeireviers Malchin den Auftrag bekommen, zu einem Verkehrsunfall mit

Unfallflucht in der Ortslage Buchar bei Altentreptow zu fahren (siehe

Pressemitteilung vom 12.12.2019 13:40 Uhr). Die Beamten sind dazu mit Sonder-

und Wegerechten die L35 aus Richtung Neubrandenburg in Fahrtrichtung Klatzow

gefahren. Eine 67-jährige Fahrzeugführerin befuhr in Altentreptow die Fritz -

Peters -Straße aus Richtung Werder kommend in Richtung Fritz - Reuter - Straße.

Bei dem Befahren des Kreuzungsbereiches kam es zum Zusammenstoß der beiden

Fahrzeuge. Dabei wurden die 67-jährige Fahrerin sowie der 56-jährige

Polizeibeamte, der den Streifenwagen geführt hat, leichtverletzt. Beide

Verletzten wurden mit dem Rettungswagen in das Klinikum Neubrandenburg

verbracht, wo sie nach ambulanter Behandlung entlassen wurden.



An den beiden Fahrzeugen ist ein Schaden von ca. 10.000 Euro entstanden. Beide

Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.



Rückfragen bitte an:



