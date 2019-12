POL-HRO: 16-Jährige Rostockerin vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Rostock (ots) - Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach der

16-jährigen Marie-Sophie Behnisch aus Rostock.



Personenbeschreibung:

- 152 cm groß, 50 kg schwer

- schlanke Statur

- dunkles halblanges Haar, Brille



Bekleidung:



- rosa Jacke, silberne Schuhe

- weiteres nicht bekannt



Die 16-Jährige wurde vermisst gemeldet, nachdem sie heute früh nicht in der

Schule erschien. Letztmalig gesehen wurde das Mädchen gestern Abend gegen 20 Uhr

in der elterlichen Wohnung im Stadtteil Brinckmansdorf. Die Vermisste ist

psychisch instabil. Eine Suizidgefahr kann nicht ausgeschlossen werden.



Die Polizei bittet dringend um Mithilfe bei der Suche nach der Vermissten. Wer

hat das Mädchen seit dem gestrigen Abend gesehen oder wer kann Hinweise zum

derzeitigen Aufenthalt der 16-Jährigen geben?



Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst (KDD) in Rostock, Ulmenstr. 54 unter

der Telefonnummer 0381/4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die

Internetwache unter www.polizei.mvnet.de



Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



