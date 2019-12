POL-HST: PKW prallt gegen Baum- Fahrzeugführerin schwer verletzt

Garz/ Rügen (ots) - Am heutigen Donnerstag, den 12.12.2019 ereignete sich auf

der Landesstraße 30 zwischen Garz und Zudar ein Verkehrsunfall, bei dem eine

Frau schwer verletzt wurde.



Die 63-Jährige aus der Gemeinde Garz befuhr gegen 08:00 Uhr die oben genannte

Straße in Fahrtrichtung Zudar. Auf Höhe der Ortschaft Wendorf kam sie mit ihrem

PKW VW aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab,

kollidierte mit einem Straßenbaum und prallte von dort aus gegen einen weiteren

Straßenbaum, wo das Fahrzeug zum Stehen kam. Die 63-Jährige wurde mit schweren

Verletzungen durch Rettungskräfte in ein Stralsunder Krankenhaus gebracht. Dort

entnahm ihr ein Arzt auch eine Blutprobe, da der Verdacht besteht, dass sie das

Fahrzeug unter Alkoholeinfluss führte.



Der PKW VW war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen

geborgen werden. Die Schadenshöhe wird derzeit auf etwa 3.000 Euro geschätzt.



Während der Verkehrsunfallaufnahme musste die Fahrbahn für etwa 30 Minuten voll

und anschließend für weitere 30 Minuten halbseitig gesperrt werden.



