POL-ANK: Einbruchsserie auf der Insel Usedom aufgeklärt

Insel Usedom (ots) - Die Kriminalpolizei in Heringsdorf hat eine Einbruchsserie

auf Campingplätzen der Insel Usedom aufgeklärt. In dem Zeitraum vom 24.02.2019 -

13.04.2019 verübte ein 47-jähriger Tatverdächtiger 78 Einbruchsdiebstähle. Es

handelt sich in allen Fällen ausschließlich um Einbrüche in Wohnmobile und

Wohnwagen auf Campingplätzen sowie auch Gartenlauben. Alle Taten ereigneten sich

im Bereich Usedom Mitte/Nord (Pudagla, Zempin, Zinnowitz, Trassenheide,

Peenemünde, Ückeritz). Dabei entstand ein Gesamtschaden von etwa 13.000 Euro.

Nach monatelanger intensiver Ermittlungsarbeit durch die Kriminalpolizei konnte

der polnische Beschuldigte ermittelt werden. Die Vorgänge wurden nun zur

weiteren Entscheidung an die Staatsanwaltschaft Stralsund abgegeben.



