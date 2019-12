POL-HRO: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der BAB 20

Wismar (ots) -



Am 11.12.2019 gegen 16:30 Uhr ereignete sich auf der BAB 20

unmittelbar hinter dem Parkplatz ´Selliner See Süd´ in Richtung

Rostock ein Verkehrsunfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen.

Dabei befuhr nach bisherigem Kenntnisstand eine 57jährige Frau aus

Rostock mit ihrem Skoda Yeti die Richtungsfahrbahn Rostock. Auf Höhe

der Ausfahrt vom Parkplatz befuhr unvermittelt ein polnischer LKW,

der den Parkplatz verlassen wollte, den Hauptfahrstreifen. Um einen

Zusammenstoß zu vermeiden, wich die Fahrzeugführerin auf den

Überholfahrstreifen aus. Dort kollidierte sie mit einem dort

fahrenden Transporter aus Bentwisch.

Der Pkw drehte sich, berührte den polnischen LKW und kam

entgegengesetzt der Richtungsfahrbahn auf dem Hauptfahrstreifen, der

Transporter auf der Überholspur zum Stehen.

Auch der verursachende LKW bemerkte den Verkehrsunfall und blieb auf

dem Beschleunigungsstreifen stehen.

Die Fahrzeugführerin des Skoda Yeti wurde leichtverletzt in das

örtliche Krankenhaus verbracht. Der 57-jährige Transporterfahrer und

der 39-jährige Fahrer des LKW blieben unverletzt.

2 Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch

Abschleppdienste geborgen werden. Der LKW konnte seine Fahrt

fortsetzen.



Durch die Beamten des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers wurde der

Verkehrsunfall aufgenommen und gegen den polnischen Fahrzeugführer

eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung gefertigt.

Unfallursache ist derzeit unbekannt und Gegenstand der weiteren

Ermittlungen.



Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt.



Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme und der Bergung der verunfallten

Fahrzeuge wurde die Autobahn zeitweise voll gesperrt.



