POL-HRO: Drogendealer in Haft

Rostock (ots) - Bei einem Polizeieinsatz, der heute Morgen wegen ruhestörenden

Lärmes im Stadtteil Dierkow begann, wurde letztendlich ein mutmaßlicher

Drogendealer vorläufig festgenommen.



Der Tatverdächtige hatte bei seiner Festnahme 300 Gramm Drogen bei sich. Dabei

handelte es sich um Amphetamin und Marihuana. Weiterhin wurden Gegenstände und

Geld aufgefunden, die den Schluss zulassen, dass der junge Mann mit den

illegalen Drogen auch handelt. Bei der Festnahme leistete er erheblichen

Widerstand. Dabei wurde ein Polizeibeamter so verletzt, dass der sich ambulante

Behandlung begeben musste.



Wie die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Rostock ergaben, ist

der 27-jährige Rostocker in der Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich in

Erscheinung getreten. So wurde gegen ihn bereits wegen diverser Delikte

ermittelt, u.a. auch wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.



Der Mann wurde am heutigen Tag der Haftrichterin des Amtsgerichts Rostock

vorgeführt, die einen Haftbefehl erließ.



