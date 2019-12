POL-NB: 60 km Flucht mit geraubtem Postauto - Tatverdächtige konnte gestellt werden

Friedland/Greifswald (ots) - Am 11.12.2019 in der Zeit von 13:30 bis 14:15 Uhr

ist es zu einem großen Polizeieinsatz mit einer Verfolgungsfahrt gekommen. Gegen

13:15 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums gemeldet, dass in

Salow bei Friedland eine Postzustellerin von zwei jungen männlichen Personen

niedergeschlagen wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen hat einer der

Tatverdächtigen die Dame nach einer Zigarette gefragt, während der andere

Tatverdächtige die Dame niedergeschlagen hat. Im Anschluss sind die beiden

Personen mit dem Postauto geflüchtet. Die geschädigte Frau wurde mit

Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.



Sofort wurde eine Fahndung nach den flüchtigen Tätern eingeleitet. Insgesamt 30

Beamte aus den Polizeiinspektionen Neubrandenburg und Anklam sowie der

Bereitschaftspolizei aus Anklam waren bei den Fahndungs- und

Verfolgungsmaßnahmen beteiligt. Auch der Polizeihubschrauber war im Einsatz.



Der flüchtende Tatverdächtige fuhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit und

gefährlicher Fahrweise auf die L35 in Richtung Norden. Durch Kräfte der

Autobahnpolizei Altentreptow, darunter auch der Videowagen, konnte das

Fluchtfahrzeug auf der L35 auf Höhe Altentreptow gesichtet werden. Die Beamten

haben die Verfolgung aufgenommen. Der Tatverdächtige ist durchweg mit bis zu 150

km/h auch durch Ortschaften gefahren. Dabei ist es zu gefährlichen Situationen

gekommen, bei welchen es nur durch umsichtiges Verhalten der anderen

Verkehrsteilnehmer zu keinen Verkehrsunfällen gekommen ist.



Auf L35 auf Höhe Stresow hat der flüchtende Fahrzeugführer die Kontrolle über

sein Fahrzeug verloren. Er ist von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem

Fahrzeug im Graben verunfallt. Der 20-jährige flüchtige Fahrzeugführer und

dessen 19-jähriger Beifahrer wurden vor Ort festgenommen. Da beide bei dem

Unfall schwerverletzt wurden, wurden sie unter Polizeischutz mit Rettungswagen

in Krankenhäuser verbracht.



Bei der ca. 60km-langen Flucht hat der 20-jährige tatverdächtige Fahrzeugführer

insgesamt neun Funkstreifenwagen gerammt. Ein Gesamtschaden ist derzeit nicht

bezifferbar.



Bei den beiden 19- und 20-Jährigen handelt es sich um die beiden

Tatverdächtigen, die auch für den Einbruch in den Raumausstatter in

Neubrandenburg verantwortlich sind, bei welchem ebenfalls ein Transporter

entwendet wurde (Pressemitteilung vom 11.12.2019 12:40 Uhr).



Bei Vorliegen neuer Erkenntnisse wird unaufgefordert nachberichtet.



