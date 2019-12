POL-SN: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach 88-jährigen Schweriner

Schwerin (ots) - Am heutigen Vormittag wurde in der Von-Flotow-Straße der aus

einer Pflegeeinrichtung in Lankow abgängige Siegfied K. durch einen Passanten in

einem leblosen Zustand aufgefunden.



Die Todesursache ist derzeit unklar, Hinweise auf eine Straftat liegen nicht

vor. Die Angehörigen wurden informiert.



Wir bitten, Bild und persönliche Daten aus den Medien zu löschen.



