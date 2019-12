POL-HWI: Telefonbetrüger versuchen es auch in der Weihnachtszeit

Alt Meteln (ots) - Eine 86-jährige Frau informierte gestern Nachmittag die

Polizei in Gadebusch darüber, dass ein Unbekannter gerade bei ihr die sogenannte

´Enkeltrick-Masche´ versucht hätte. Nachdem er sie habe raten lassen, wer denn

wohl am Telefon sei, forderte der Anrufer 16.000 EUR. Er würde das Geld

unbedingt benötigen, da er in Rostock einen Verkehrsunfall verursacht habe. Die

Polizei könne er nicht rufen, weil er sonst seinen Führerschein verlieren würde.

Auf den Einwand der Seniorin hin, warum der angebliche Enkel nicht seinen Vater

informieren würde, baute dieser Weihnachten in seine abstruse Geschichte ein. Er

sei schließlich in Rostock, um Weihnachtsgeschenke zu kaufen... und das dürfe

der Vater nicht erfahren. Die 86-Jährige, die bereits Verdacht geschöpft hatte,

beendete das Telefonat. Ein monetärer Schaden entstand nicht.



Die Polizei wird nicht müde, vor Trickbetrügern zu warnen. Wie der vorliegende

Fall zeigt, sind die Betrüger auch in der Weihnachtszeit aktiv und versuchen

insbesondere Senioren um ihr Geld zu bringen. Damit ihnen kein Schaden entsteht,

ist es wichtig, dass Jüngere die älteren Menschen in ihrem Umfeld mit dem Thema

vertraut machen.



Weitere Tipps dazu finden Sie unter http://www.polizei-beratung.de



